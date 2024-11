Vítima que teve pernas esmagadas em atropelamento morre na U.T.I. do Hospital Auxiliadora

A ciclista, que teve as pernas esmagadas por um caminhão após ser atropelada no final da manhã desta quarta-feira (6), na avenida Clodoaldo Garcia, teve o óbito confirmado nesta quinta-feira (7). A vítima, identificada como Claudeci Pereira Hora, de 61 anos, morreu ás 10h22, na Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I.), do Hospital Auxiliadora.

A mulher, que residia no bairro Santa Luzia, e o motorista do caminhão, estavam aguardando no semáforo, no sentido bairro-Centro, na avenida Clodoaldo Garcia, no cruzamento com a rua Manoel Pedro de Campos. Após a abertura do sinal, o condutor do caminhão rebocador, sem conseguir visualizar a ciclista ao lado do veículo, devido ao “ponto cego”, teria arrancado e iniciado uma conversão à direita.

Nesse momento, a ciclista foi atropelada pelas rodas do eixo truck do caminhão rebocador, ficando gravemente ferida. Ela sofreu esmagamento e dilaceração da perna esquerda, com suspeita de fratura no quadril e fraturas na perna direita. A idosa foi socorrida com vida, foi submetida a uma cirurgia de emergência, durante a qual teve uma das pernas amputadas. Devido à gravidade de seu quadro, foi intubada e transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).