Vôlei do Jet´s Sub-14 tem campeões definidos

As quadras do Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez” foram palco na última segunda-feira (5), das finais da categoria Mirim (Sub-14) do voleibol masculino e feminino dos Jogos Escolares Três-lagoenses (Jet´s) 2025.

No feminino, a Escola Estadual Fernando Corrêa mostrou domínio e conquistou o título ao vencer a E.E. Prof. João Magiano Pinto (Jomap) por 2 sets a 0, com parciais de 25/11 e 25/21. Na disputa pelo terceiro lugar, o Colégio Anglo levou a melhor em uma virada emocionante contra o Colégio Salesiano Dom Bosco, vencendo por 2 sets a 1 (25/23, 13/25, 15/08).

Já na final masculina, a definição do campeão foi por pontos corridos, e o Colégio Anglo sagrou-se campeão e finalizou a rodada vencendo o E.E. Luiz Lopes de Carvalho (Luloca) também por 2 sets a 0, com parciais apertadas de 25/23 e 25/22.

CLASSIFICAÇÃO FINAL – VOLEIBOL MIRIM (SUB-14) – Jet´s 2025

Feminino:

1º Lugar – Escola Estadual Fernando Corrêa

2º Lugar – Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto – Jomap

3º Lugar – Colégio Anglo