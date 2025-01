Volume de transações por pix volta a crescer após esclarecimento sobre fake news

Após a disseminação de fake news sobre uma suposta taxação do Pix, o volume de transferências voltou a se aproximar da média histórica na terceira semana de janeiro. Segundo o Banco Central (BC), entre os dias 16 e 27, foram registradas 1,923 bilhões de transações via Pix, um aumento de 0,24% em comparação ao mesmo período de novembro.

Impacto das fake news

A desinformação que circulou no início de janeiro gerou confusão e queda no uso do Pix, além de possibilitar fraudes, como boletos falsos e cobranças indevidas. A Receita Federal chegou a implementar uma norma em 1º de janeiro para modernizar a fiscalização de transações financeiras, mas decidiu revogá-la devido à repercussão negativa e à proliferação de notícias falsas.

De acordo com os dados, entre os dias 1º e 15 de janeiro, o número de transferências via Pix caiu 13,4% em relação a dezembro e 6,7% em relação ao mesmo período de novembro. Entre 1º e 14 de janeiro, o recuo foi ainda maior, chegando a 15,7% em comparação a dezembro.

Ações para conter o problema