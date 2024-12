Leilão da Rota da Celulose não atrai propostas e será reagendado

O leilão da chamada Rota da Celulose, conjunto de rodovias estratégicas em Mato Grosso do Sul, marcado para a próxima sexta-feira (6) não recebeu nenhuma proposta. A informação foi confirmada pelo Ministério dos Transportes e pelo Governo do Estado. Nova data será definida para que os ativos sejam novamente ofertados ao mercado.

De acordo com o cronograma inicial, as empresas interessadas deveriam ter entregue seus envelopes na manhã de segunda-feira (2). No entanto, a ausência de propostas inviabilizou a realização da disputa. Em nota, o governo estadual, por meio do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), afirmou que o leilão será reagendado e os novos dados serão comunicados oficialmente.