Mais uma morte é registrada na BR-262

Um grave acidente envolvendo, um carro e um ônibus interestadual, tirou a vida de mais uma pessoa, na noite desta terça-feira (26), na rodovia BR-262, próximo à base da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Três Lagoas (MS).

A Polícia Rodoviária Federal, se encontra pelo local, aguardando a Polícia Civil e a Polícia Científica, para realizar a perícia no local. Ainda não foi divulgado a identificação da vítima fatal, nem as causas do acidente, que ceifou a vida, de mais uma pessoa, na rodovia que liga Três Lagoas, a capital do estado Campo Grande.