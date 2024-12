MS recebe 209 mil doses da vacina bivalente contra Covid nesta segunda

A remessa com 209.796 doses da vacina “Pfizer Bivalente” chega nesta segunda-feira (13), em Mato Grosso do Sul, até à 17h, em voo solidário. Depois elas seguem para sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, da SES (Secretaria Estadual de Saúde). Os imunizantes serão distribuídos aos 79 municípios do Estado.

A semana começa com tempo instável e altas temperaturas. Em Três Lagoas, o dia será de sol o dia todo, mas no decorrer do dia, muitas nuvens e pancadas de chuva em áreas isoladas. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o tempo instável é por conte do aquecimento […]

O esquema vacinal para os grupos prioritários, será de uma dose da vacina Covid-19 bivalente (reforço) a partir dos 12 anos de idade, para pessoas que apresentarem pelo menos o esquema prévio de duas doses com vacinas monovalentes. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou última dose do esquema primário (básico) com vacinas monovalentes.

A SES ressalta que as pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as doses de reforço de vacinas bivalentes e que não iniciaram a vacinação ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes da covid-19. (Com informações do Governo do MS)