Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Três Lagoas

Na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 16h30, a Força Tática da Polícia Militar prendeu uma mulher de 23 anos em flagrante por tráfico de drogas no condomínio Ema, localizado no residencial Novo Oeste, em Três Lagoas. A prisão aconteceu após denúncias de moradores, que relataram movimentação suspeita de usuários e traficantes na região, sugerindo que o local era usado como ponto de distribuição de entorpecentes.

A suspeita, que utilizava uma motocicleta preta Honda/Twister para realizar as entregas de drogas, foi abordada pelos policiais, que encontraram em sua posse quatro porções de maconha, totalizando 107 gramas. Durante o interrogatório, a mulher confessou o envolvimento com o tráfico e revelou que operava sob as ordens de seu marido, que cumpre pena em um presídio de Campo Grande. Ela relatou que ele coordenava o esquema criminoso por telefone.