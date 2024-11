Polícia Civil identificou suspeito de excutar jovem com tiro na cabeça

Após o registro da execução de João Pedro Ferreira dos Santos (20), morto com um tiro na cabeça, a Polícia Civil passou a investigar o caso. Devido ao local ser território da cidade vizinha, o caso foi designado à delegacia daquela cidade.

A Polícia Civil de Selvíria (MS) elucidou o homicídio ocorrido no dia 22 (sexta-feira), em uma fazenda de floresta de eucalipto, entre Três Lagoas (MS) e a cidade de Selvíria.

Segue o texto com correção ortográfica e ajustes de pontuação para maior clareza:

Times interessados devem se apresentar no local antes das 7h30, horário do sorteio das partidas.

4ª Etapa do Torneio Interbairros acontece neste domingo em Três Lagoas

Guilherme Josué Pena Alves (vulgo Dom), de 18 anos, foi identificado como o responsável por atirar, com uma pistola calibre 380, contra a cabeça da vítima. Após chegar à identificação do responsável pela execução, o delegado da Polícia Civil de Selvíria representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão na casa do suspeito, para coleta de provas e da arma, e pela prisão de Guilherme.

Com base nas provas levantadas pela Polícia Civil até o momento, a Justiça entendeu haver indícios suficientes para a prisão de Guilherme e autorizou a polícia a cumprir as ordens de busca e apreensão, além da prisão. No entanto, “Dom” não foi localizado e é considerado fugitivo pela polícia e pela Justiça.

O caso está sob segredo de Justiça até a prisão do suspeito, para preservar a investigação. A motivação para a execução ainda segue sob sigilo. Guilherme irá responder pelos crimes de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Denúncias podem ser feitas à Polícia Civil de Selvíria pelo telefone (67) 3597-1166, pelo telefone (67) 3929-1173 ou pelo WhatsApp (67) 99226-8210 do Setor de Investigações Gerais (SIG). Também podem ser feitas à Polícia Militar pelo 190.