Polícia Civil prende ladrões de banco em Água Clara

Seis pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil na última quinta-feira (09) após furtarem uma agência do Banco Sicredi em Água Clara. A ação foi realizada pelo GARRAS, com apoio das delegacias de Água Clara e Santa Rita do Pardo. Os suspeitos – P.G. (47), P.H.R.L. (26), R.S.J. (31), R.M.S. (30), V.P.S. (20) e V.F.S. (27) – responderão por furto qualificado e associação criminosa.

O grupo utilizava ferramentas para acessar a agência pelo teto e tentar arrombar cofres e caixas de segurança. Apesar do planejamento, abandonaram o local levando apenas um notebook e um colete balístico com munições, que foram recuperados posteriormente. O notebook, no entanto, não foi encontrado.