Polícia Militar recupera pick-up roubada

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada após informações sobre um roubo envolvendo um veículo F-250 prata. A vítima realizava um serviço de socorro para uma empresa terceirizada quando foi interceptada por um Fiat Uno, cujo passageiro armado anunciou o assalto.

A vítima foi colocada no porta-malas do próprio veículo com os olhos vendados e abandonada em uma área de vegetação, cerca de três quilômetros do local do crime. Os criminosos fugiram levando o veículo e as ferramentas.