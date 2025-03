Polícia Militar Rodoviária apreende arma de fogo que teria como destino Três Lagoas

Na tarde de terça-feira (11), durante uma fiscalização de rotina na MS-112, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo Chevrolet Onix, com placas de Chapadão do Sul. O condutor, um homem de 40 anos, foi solicitado a parar o veículo, momento em que os policiais observaram um comportamento nervoso das duas passageiras.

Durante a conversa, as jovens, de 18 anos, informaram que estavam a caminho de Três Lagoas para encontrar um rapaz, enquanto o motorista, que atuava como taxista, revelou ter recebido R$ 900,00 pelo transporte. Com a atitude suspeita dos envolvidos, os policiais realizaram uma busca no interior do carro e localizaram, escondida debaixo do banco do passageiro, uma pistola Taurus PT 640, calibre .40, dentro de uma bolsa.