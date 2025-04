Prefeito avalia os primeiros 100 dias de gestão em Três Lagoas

O Durante entrevista ao vivo para o RCN Notícias na manhã desta segunda-feira (14), o prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia (PSDB), fez um balanço dos primeiros 100 dias de governo. Durante a conversa, o gestor trouxe uma ampla prestação de contas sobre finanças públicas, saúde, obras e planejamento estratégico.

Finanças

Desde o início da gestão, foi apontada como prioridade a reorganização da estrutura fiscal do município. De acordo com o prefeito, a folha de pagamento estava comprometendo cerca de 54% da receita municipal, ultrapassando os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

“Foi necessário rever gratificações, insalubridades e horas extras, que estavam sendo pagas de forma descontrolada. Com isso, conseguimos readequar os gastos”, explicou.

Também foi lembrado que, inicialmente, mais de 1.800 cargos comissionados foram exonerados como parte das medidas de contenção.

Serviço público

Em relação aos servidores, o prefeito anunciou que o reajuste do piso salarial dos professores será concedido ainda em maio, com pagamento retroativo a janeiro. “Fizemos um compromisso e vamos cumprir. O piso será pago com retroativo e também faremos o reajuste do dissídio de todos os servidores”, garantiu.

Foi ressaltado que está em estudo a redução da jornada para 6 horas diárias com horários flexíveis. Segundo ele, essa mudança não impactará a folha. “A proposta é abrir os serviços das 6h às 18h, organizando os turnos sem aumentar o número de funcionários.”

Além disso, foi mencionada a criação de uma comissão para discutir o novo Plano de Cargos e Carreiras, que deverá ser implementado até o fim do ano.

Saúde

O setor da saúde foi apresentado como um dos maiores desafios da gestão. Segundo o prefeito, foram implantadas ações emergenciais para reduzir as filas de exames e consultas especializadas por meio da telemedicina e credenciamento de profissionais locais.

“Nossa meta era reduzir em 50% a fila em 120 dias. Estamos muito próximos disso”, afirmou. Foi também anunciada a construção de uma nova unidade de atendimento 24 horas no bairro Vila Nova.

Além disso, a situação dos moradores em situação de rua foi abordada. O prefeito destacou que muitos casos envolvem dependência química e que as abordagens serão feitas com apoio da assistência social e dos Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Educação

No campo da educação e inclusão, o prefeito informou que está sendo estudado um novo modelo de atendimento para crianças com transtornos neurológicos. O projeto da “clínica escola” deve ser substituído por um centro terapêutico junto à Clínica da Criança.

“Ali será instalado o CAPS infantojuvenil, onde será possível oferecer terapias como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional, além de diagnóstico precoce”, explicou.

Ainda segundo ele, um espaço complementar, voltado à inclusão e ambientação de jovens e adultos, será estudado para a Praça do Bairro JK.

Infraestrutura

Foi enfatizada a continuidade de obras de pavimentação, drenagem e urbanização. O prefeito destacou a finalização do recapeamento no bairro Jupiá, melhorias no Jardim Violeta, Chácara Eldorado e início das obras no bairro Vila Alegre.

“Todas as obras seguem em andamento. Tivemos o cuidado de manter as equipes e contratos para garantir que nada fosse paralisado”, afirmou.

Planejamento urbano e crescimento industrial

A revisão do Plano Diretor também foi mencionada como prioridade. A proposta atualizada será apresentada ainda neste semestre para aprovação na Câmara Municipal. O objetivo é garantir a instalação do Porto Seco e atrair novas indústrias para Três Lagoas.