Prefeitura prorroga para abril de 2025 entrega das obras de reforma da rodoviária

As obras de revitalização do terminal rodoviário de Três Lagoas, iniciadas em fevereiro deste ano, com previsão inicial de conclusão em outubro, tiveram os prazos de entrega adiados para abril de 2025. O investimento total no projeto chega a R$ 1,8 milhão, incluindo um aditivo de R$ 316 mil.

O projeto de reforma inclui adequações nos guichês de venda de passagens, melhorias nas lanchonetes e lojas, criação de uma praça de alimentação e reconstrução do piso. O terminal também será equipado com novos assentos, rampas de acessibilidade e banheiros adaptados, além de uma área de embarque cercada e com guarita de segurança.

O atraso tem gerado descontentamento. O taxista Jair Nunes de Oliveira, que trabalha no ponto do terminal, destacou a falta de comunicação sobre as mudanças. “Não sabemos como será o projeto. Pelo que parece, o cercamento vai nos deixar fora da área protegida, expostos como estamos hoje. É uma obra que nunca acaba”, reclamou.

Os passageiros também compartilham da frustração. Dario Quintana, morador de Campo Grande e usuário frequente do terminal, comparou o local com a rodoviária da capital. “Aqui é perigoso, não tem segurança e as opções de alimentação são precárias. É uma reforma necessária, mas está muito demorada”, lamentou.

Por outro lado, alguns viajantes veem com bons olhos a instalação do cercamento, que, segundo eles, poderá reduzir a presença de moradores em situação de rua e aumentar a segurança no terminal.