Presidente do SSPM avalia exonerações e propostas de Cassiano Maia para a gestão

Luciana Braçal, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SSPM), de Três Lagoas, falou sobre as recentes exonerações e as novas propostas de gestão do prefeito Cassiano Maia (PSDB), especialmente a reestruturação da máquina pública e as melhorias para os servidores.

A exoneração de 1.881 servidores comissionados, uma medida que faz parte da reorganização da administração municipal, foi abordada por Luciana com cautela. Ela destacou que, embora essa prática seja comum em mudanças de gestão, é crucial que as recontratações sejam bem planejadas. “Não adianta exonerar 1.881 e recontratar 2.000. A análise principal virá na hora das recontratações”, disse.

Luciana também comentou sobre a importância do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para todos os servidores, comissionados e efetivos, que, segundo ela, precisa ser aprovado o quanto antes. “O plano já era uma promessa de campanha do governo anterior, mas esperamos que, em 2025, o prefeito Cassiano cumpra essa promessa”, afirmou. A presidente do sindicato ressaltou ainda a necessidade de corrigir distorções salariais, especialmente para servidores que recebem menos que o salário mínimo.