Previsão de chuva forte se mantém para o final de semana em Três Lagoas

Depois da chuva forte que caiu na noite de quinta-feira (30), o dia amanheceu com céu com muitas nuvens e temperaturas amenas. A sexta-feira (31), será de sol com algumas nuvens e tem previsão de mais chuva para Três Lagoas.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o alerta para tempestade continua para toda a costa Leste de Mato Grosso do Sul, com raios e rajadas de vento. São esperados acumulados significativos de chuva, com valores que podem ultrapassar os 30 mm/24h em todo o estado, porém com maior destaque nas regiões centro-norte e nordeste.