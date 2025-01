Previsão do tempo indica altas temperaturas e chuva passageira em Três Lagoas

A sexta-feira (10), será de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite pode ocorrer pancadas de chuvas, em Três Lagoas.

O boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), informa que as regiões centro-Norte, Noroeste, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul, apresentam condições de maior nebulosidade e chuvas mais recorrentes. Essa situação atmosférica é decorrente da maior disponibilidade de umidade e atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).