Radio Patrulha prende golpista do 'falso pix'.

Durante o pagamento, ele teria apresentado um comprovante de PIX programado, que posteriormente foi identificado como inválido devido à falta de saldo na conta. Após concluir a falsa transação, o homem deixou o estabelecimento com os objetos adquiridos e ainda tentou realizar uma nova compra no mesmo local, sendo impedido após os funcionários perceberem o golpe.

A prisão foi efetuada pela equipe de Rádio Patrulha II da Polícia Militar, após denúncia de comerciantes que foram vítimas da fraude. De acordo com informações policiais, o suspeito realizou uma compra de quatro cadernos em uma livraria localizada na região central da cidade no último dia 13 de março.

Um homem foi preso na tarde deste sábado (15) em Três Lagoas, suspeito de aplicar golpes utilizando o método do “falso PIX” em estabelecimentos comerciais de Três Lagoas (MS).

Durante a abordagem policial na residência do suspeito, localizada no bairro Jardim das Acácias, os agentes encontraram os materiais adquiridos por meio da fraude, guardados no baú de uma cama. Além disso, foram encontrados diversos outros objetos sem uso, como mochilas, desodorantes, sabonetes, cremes hidratantes e itens de iluminação, cuja procedência o suspeito não soube explicar.

A Polícia Militar informou ainda que o suspeito já havia sido denunciado por crime semelhante em janeiro deste ano, quando aplicou o mesmo golpe em um restaurante da cidade, causando um prejuízo de quase R$ 2 mil.O homem foi conduzido sem lesões aparentes à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) de Três Lagoas, onde permanece à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.