Ten. Cândido faz alerta, sobre os riscos de afogamento em época de férias e calor

O estado de Mato Grosso do Sul, conhecido por seus rios, lagos e córregos, enfrentou um 2024 de muitos desafios. O calor intenso, que frequentemente ultrapassava os 33°C, tornou a busca por refresco nas águas ainda mais perigosa. A situação foi crítica em várias cidades, que figuraram entre as mais quentes do Brasil.

Com o aumento dos afogamentos – mais de 60 registrados no estado em 2024 – o Corpo de Bombeiros criou um Gabinete de Crise para estudar os locais de maior risco. Três Lagoas, cercada por três rios (Paraná, Sucuriú e Verde) e diversos lagos e córregos, entrou em alerta durante o período de calor e férias escolares.

Em entrevista com o tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, ele ressaltou a importância de cuidados ao se refrescar nas águas. O tenente orientou a população a escolher locais com estrutura mínima de segurança, como o Balneário Miguel Jorge Tabox, que conta com redes de contenção e salva-vidas. Também alertou sobre os perigos de locais improvisados, como baldes e cochos, que podem ser fatais para crianças. Em dezembro, uma tragédia foi registrada em Mundo Novo, quando uma criança de 1 ano e meio morreu afogada em um cocho.

O tenente Cândido destacou que, apesar de o 5º Grupamento de Bombeiros (5º GBM) estar sempre pronto para emergências, a prevenção é a chave para evitar acidentes. Ele orientou que, em casos de afogamento, as pessoas usem objetos flutuantes, como boias ou pedaços de isopor, para tentar salvar a vítima, evitando o contato direto, o que poderia aumentar o risco de morte para ambos.