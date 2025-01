Três Lagoas recebeu quase R$ 700 milhões da União em 2024, sendo 1/3 pela Prefeitura

Três Lagoas, com uma população de 141,4 mil habitantes e 59,6 mil domicílios, encerrou 2024 com significativa participação nos programas e repasses do Governo Federal. De acordo com a prestação de contas divulgada pela União, mais de R$ 688,8 milhões foram destinados ao município por meio de transferências diretas à administração local e aos cidadãos.

Do total, R$ 234,8 milhões foram repassados à Prefeitura de Três Lagoas entre janeiro e novembro. Já os cidadãos receberam mais de R$ 454 milhões em benefícios sociais, incluindo o Bolsa Família, Auxílio Gás, Benefício de Prestação Continuada (BPC), previdência e seguro-desemprego.

Investimentos

A atuação federal também se destaca em programas sociais e projetos de infraestrutura em Três Lagoas.

Educação: Mais de 1,9 mil estudantes foram beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, que garantiu repasses de R$ 2,1 milhões em 2024. Além disso, o PAC Seleções contemplará o município com a construção de uma Escola em Tempo Integral, uma creche e a aquisição de ônibus escolar.