Unidades de Saúde estão sem estoque de vacinas

Todas as unidades de saúde em Três Lagoas estão sem estoque de doses da vacina contra a Covid-19. A situação é reflexo do cenário nacional, que passa por um período turbulento devido à falta do imunizante em todo o país. Por outro lado, a Secretaria Municipal de Saúde destacou que não há necessidade de preocupação. “A função da vacina é proteger e evitar o adoecimento de forma grave, hospitalização por doença ou falecimento, como ocorria no começo da pandemia. Hoje não temos hospitalizações, apenas do grupo de risco”, explicou a coordenadora do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

Ela disse ainda que não há prazo para a entrega do imunizante. Desta forma, o público alvo terá que aguardar por tempo indeterminado até que as doses cheguem às unidades de saúde de Três Lagoas. A coordenadora explicou que a vacina contra a Covid-19 passou por várias etapas e que, atualmente, crianças de 6 meses até quatro anos de idade precisam tomar duas doses do novo imunizante “Moderna”, que chegou ao mercado em 2024.

A partir de cinco anos de idade, a vacina é necessária somente para quem não tomou nenhuma dose. O adulto que tomou uma ou mais doses é considerado imunizado e está protegido contra a doença. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Três Lagoas possui 90% do público geral vacinado com ao menos uma dose contra o vírus. Mas, a vacina de reforço anual está com 20% de cobertura, o que é considerada baixo índice.

A população que tem direito ao reforço inclui o grupo prioritário: pessoas com comorbidades, idosos, diabéticos, gestantes e puérperas. A falta de doses ocorre no país devido a um atraso do laboratório e ao vencimento das unidades em estoque. “A vacina contra a Covid-19 está faltando em todo o país, estamos esperando que chegue em Mato Grosso do Sul para ser distribuída aos municípios”, disse a coordenadora.