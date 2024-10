Vacinação contra a poliomielite atinge 93,8% de cobertura em Três Lagoas

Acobertura vacinal contra a poliomielite em Três Lagoas atingiu 93,86% do público-alvo. O cenário é considerado positivo para a Secretaria de Saúde, principalmente neste mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, em 24 de outubro. No entanto, para atingir a meta mínima determinada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%, a Secretaria Municipal de Saúde promove a busca ativa de 694 crianças que ainda não foram vacinadas na cidade. “Este ano ainda não atingimos a meta. No ano passado, passamos de 95%, e temos até o final deste ano. Isso não é apenas um número. É sobre proteger nossas crianças da paralisia infantil”, pontuou a coordenadora municipal do Setor de Imunização, Humberta Azambuja.

Ela também destacou a mudança na vacinação contra a poliomielite no Brasil. A figura do “Zé Gotinha”, criada em 1986 e responsável por minimizar o medo das crianças em relação à imunização, não será mais o tema da campanha. A partir do próximo dia 4 de novembro, todas as quatro doses do imunizante serão injetáveis.

Humberta detalhou que a vacinação ocorre em quatro etapas para atingir 100% de eficácia. Dessa forma, as doses serão aplicadas aos dois, quatro, seis e 15 meses, conforme previsto no Calendário Nacional de Vacinação. “A vacina oral contra poliomielite será descontinuada, pois há 37 anos não se registram casos de poliomielite no Brasil. Como não há mais circulação do poliovírus selvagem, a vacina injetável, feita a partir do vírus inativado, é mais segura. Então, a segurança é maior, visto que não há necessidade de uma maior eficácia, como era a gotinha”, ressaltou. As doses serão oferecidas em todas as unidades de saúde de Três Lagoas.