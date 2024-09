A Casa é Sua: conheça a história da Kuka Fresca, sorveteria tradicional de Três Lagoas

O quadro 'A Casa é Sua' do programa TVC Agora, nesta terça-feira (24), comemorou o Dia do Sorvete na Kuka Fresca, um marco de Três Lagoas, sendo uma das sorveterias mais antigas da cidade, criada em 1983.

Em entrevista no 'A Casa é Sua', o proprietário da Kuka, Ronaldo Rodrigues, contou a história de sua família e a produção de uma das sobremesas mais apreciadas ao redor do mundo. O sabor queridinho do momento é o pistache, e o local oferece opções até mais diferenciadas, como a torta paulista.

A família de Ronaldo Rodrigues passou a ser proprietária em 2014. Eles assumiram a empresa e a transformaram. Toda a confecção dos produtos é feita na própria sorveteria. Em média, 200 litros de gelato são fabricados por semana, totalizando cerca de 1.500 litros por mês. A confeitaria de bolos também gera uma grande produção.

Maria Eduarda, cliente fiel, relata que, desde que chegou à cidade há 7 anos, a Kuka Fresca é sua favorita. “Desde que eu mudei para cá e fui caloura, foi a primeira sorveteria que eu conheci, e, quando minha família me vem visitar, sempre os trago aqui.”, comenta.

Rodrigues se emociona ao contar um momento marcante de sua infância, no qual pediu ao pai para tomar um sorvete neste mesmo estabelecimento, que hoje é de sua família. “Eu lembro que era um sábado. Meu pai trouxe a gente para passear aqui no centro, passou na frente da Kuka Fresca. Eu fiquei cutucando a minha mãe pelo banco de trás, assim, tipo: 'Fala pro pai parar aqui.' Ele estacionou o carro na frente e falou para nós: 'Hoje o pai não tem condições de trazer vocês para tomar um sorvete, mas, no dia em que eu receber, vou trazer vocês aqui.' O mundo dá tantas voltas.”