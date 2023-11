A Casa é Sua: Grupo RCN realiza a 3ª Edição da Festa Halloween

Dia 31 de outubro, data que marca a festa de Halloween, o tradicional dia das bruxas, também foi escolhido para a comemoração do Grupo RCN. A festa foi mostrada no quadro "A Casa é Sua", do programa TVC, pelo canal 13.1 da TV aberta.

Este é o terceiro ano em que o Grupo RCN reúne a diretoria e funcionários para comemorar o Halloween. A festa é realizada junto à comemoração dos aniversariantes do mês e a organização é feita pelo colunista social Leandro Elias e equipe.

O ponto alto da festa é a competição da melhor fantasia, na qual todos os funcionários têm a oportunidade de votar. Há prêmios para os três primeiros colocados. Este ano, a primeira posição na competição da melhor fantasia foi para a caracterização de "Serial Killer". O segundo lugar ficou com o "Papai Smurf". O terceiro lugar foi marcado por um empate, com as fantasias de "Jigsaw" e a “Noiva Cadáver”.

