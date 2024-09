A Casa é Sua: saiba como o procedimento estético pode mudar sua vida

Nesta quinta-feira (5), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, recebeu a cirurgiã plástica Suelen Melão para falar sobre procedimentos estéticos. Atuando há 8 anos na área, Suelen compartilhou informações importantes sobre os tipos de cirurgias mais comuns e os avanços na área da estética.

A médica explica as áreas de atuação dentro da cirurgia plástica. "A cirurgia tem tanto a parte estética como a parte reconstrutora. No meu caso, eu atuo mais com a parte estética, e as cirurgias que mais realizamos são as de contorno corporal, como lipoaspiração, mamoplastia (incluindo a cirurgia de prótese, mastopexia), abdominoplastia, cirurgia de pálpebras e de face".

Continue Lendo...

Segundo ela, "a cirurgia mais procurada pelas mulheres é a de prótese de mamas. A recuperação é rápida, e muitas mulheres que antes não faziam por conta do tempo de recuperação, hoje em dia, com essa evolução, conseguem realizar o procedimento e voltar às suas atividades mais rapidamente".

Ela conta que as mulheres já não sentem tanto medo como antigamente. "Com o advento da internet, as pacientes chegam até nós bem informadas, já sabendo muito sobre a cirurgia que desejam fazer. Muitas já superaram a fase de medo, e o nosso papel na consulta é alinhar as expectativas delas com o que realmente podemos proporcionar".

Sobre a existência de uma idade máxima para a realização de cirurgias plásticas, a doutora esclarece. "Hoje em dia, o que mais levamos em consideração são as condições de saúde da paciente. Às vezes, uma mulher de 80 anos deseja fazer uma cirurgia de pálpebras para melhorar a visão, e, se a condição de saúde dela estiver boa e o cardiologista liberar, não há por que não fazer. A questão da idade em si não é mais um fator limitante".

Em alguns casos, adolescentes também podem realizar cirurgias estéticas. "Meninas que têm mamas muito grandes, por exemplo, a partir dos 15 anos, quando a formação completa da mama já ocorreu, podem pensar em fazer uma mamoplastia redutora, com o consentimento dos pais, claro".

Sobre o procedimento de lipoaspiração, Suelen explica que ele pode ser combinado com outras técnicas. "A lipoaspiração serve para melhorar o contorno corporal, e, em casos onde há flacidez de pele, é comum associá-la à remoção de pele, como em uma abdominoplastia. Em grande parte dos casos, realizamos as duas em conjunto. Se não há excesso de pele, fazemos apenas a lipoaspiração, e podemos usar tecnologias para retração da pele, como a lipoescultura, em que retiramos gordura de uma área e a enxertamos em outras, como nos glúteos".

Veja o quadro completo abaixo: