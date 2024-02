TVC na Rua: moradores reclamam de falta de água e Sanesul aponta problema técnico

Moradores de diversos bairro, em Três Lagoas, reclamam da falta de abastecimento de água há mais de 24 horas. Algumas residências registraram a situação no início da manhã de segunda-feira (26), e até a tarde desta terça-feira (27), continuam com o mesmo problema.

Várias famílias enviaram as denúncias para o quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, exibido de segunda a sexta-feira, às 11h, na TVC, Canal 13.1 HD.

Por meio de nota, a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) confirmou a falta de abastecimento em, pelo menos, 13 bairros da cidade devido operações técnicas. Confira abaixo a nota na íntegra.

“A Sanesul informa à população de Três Lagoas que, em caráter emergencial, na data de ontem dia 26 de fevereiro de 2024, foi necessária uma manutenção em uma rede de distribuição de água do sistema de abastecimento Vila Piloto e em virtude da alta complexidade dos trabalhos e visando a segurança dos técnicos envolvidos, o prazo da conclusão dos trabalhos precisou ser estendido até às 22h, acima do horário previsto inicialmente que era até às 12h.

A necessidade desta intervenção emergencial surgiu devido a imprevistos que comprometeram a infraestrutura existente, exigindo ação imediata para prevenir um impacto mais significativo sobre a comunidade. Esta operação, embora complexa, foi marcada pela dedicação e esforço incansável de nossa equipe técnica que está trabalhando até o momento para garantir a minimização dos impactos e inconveniências para a população.

Os bairros que estiveram sujeitos à suspensão temporária do abastecimento, foram: Vila Piloto, Jardim dos Ipês I, II, III e IV, Jardim Alvorada, Vila Alegre, Parque das Mangueiras, Quinta da Lagoa, Portal das Águas, Terras do Jupiá, Bosque das Araras, Jupiá, entre outros, foram afetados por esta medida emergencial.

Comunicamos ainda que o religamento do sistema de abastecimento de água ocorreu por volta das 22h ainda de ontem. Entretanto, devido ao alto consumo em virtude da interrupção do fornecimento de água ao longo do dia, alguns locais ainda não estão com a pressão totalmente reestabelecida como por exemplo o Bairro Jardim dos Ipês e adjacências.

A Sanesul reforça a importância de ter uma caixa d’água no imóvel, ela garante o abastecimento contínuo em caso de interrupção temporária por razão de reparos emergenciais ou manutenção na rede de distribuição, conforme norma NBR 5626, o volume total de água do reservatório interno, deve atender o consumo mínimo de 24 horas.

É importante evitar o desperdício de água no dia a dia. Desde já, a Sanesul agradece a compreensão de todos. Caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com o nosso SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 24 horas, gratuitamente, pelo telefone: 0800 067 6010.”

