Alunos da Rede Municipal recebem kits e uniformes escolares

Nesta semana, os 3.400 alunos da Rede Municipal de Ensino de Aparecida do Taboado começaram a receber os kits escolares e uniformes que utilizarão neste Ano Letivo.

O ato oficial de distribuição ocorreu na tarde desta quarta-feira (26/02), com as unidades selecionadas sendo o CMEI São Jerônimo e a Escola Municipal João Luiz Pereira.

O investimento foi de R$ 4,8 milhões, destinados à compra de uniformes – como camisetas, agasalhos, saias e shorts – e aos kits escolares.

No total, foram adquiridos 6.500 uniformes, com um valor aproximado de R$ 3 milhões. Além disso, R$ 1,7 milhão foi destinado à aquisição de 3.400 kits escolares, que foram divididos em seis lotes de acordo com as séries, do berçário à Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cada kit contém mochilas (com e sem rodinhas, conforme a faixa etária), estojos, garrafinhas, agendas, cadernos, lápis de cor, tintas, canetinhas, massinha, tesouras, cola, réguas, compassos, entre outros materiais essenciais para as atividades escolares.

473 alunos da Escola João Luiz Pereira recebem os kits e uniformes (Foto: Victor Gabriel/Cultura FM)

Para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a entrega incluiu também enxovais compostos por cama, lençol, colchão, travesseiro e toalha.

A Rede Municipal de Ensino de Aparecida do Taboado segue utilizando a apostila Netbil, sistema adotado também no ano passado. “Estamos ao longo desta semana entregando o material apostilado, além dos uniformes e kits escolares. Nas próximas semanas, entregaremos as mochilas. Fizemos um levantamento com os pais e estamos muito satisfeitos por poder realizar este investimento. Este esforço já trouxe resultados, como evidenciado pelo Selo Ouro de Alfabetização que o município recebeu. Isso comprova que a nossa opção de investir no aluno deu frutos”, afirmou o prefeito José Natan (PP).

Como parte do plano de melhorias na educação, o prefeito também anunciou que o próximo passo será investir na infraestrutura das escolas municipais. “Faz parte do nosso plano de investimento na educação, a reforma de todas as escolas e creches, já começamos pela Adelice e estamos percorrendo todas as escolas para fazer o levantamento necessário e planejar as melhorias”, concluiu José Natan.