Audiência pública prestou contas da Saúde no terceiro quadrimestre de 2024

O Governo Municipal de Aparecida do Taboado, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no plenário da Câmara Municipal nesta quarta-feira, dia 25 de fevereiro, audiência pública para prestação de contas do 3º quadrimestre do setor de Saúde referente ao ano de 2024. A medida cumpre determinação prevista na Lei Complementar 141/2012, que traz em seu Art. 36: “O gestor do Sistema Único de Saúde, em cada ente da Federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior”.

A audiência foi ministrada pela secretária de Saúde, enfermeira Daiane de Souza Pupin, que detalhou o trabalho prestado pela pasta nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2024.

Segundo dados apresentados pela gestora, nas ESF’s – Estratégias de Saúde da Família estão cadastradas 12.906 famílias. Pelos agentes de saúde foram realizadas 71.316 visitas domiciliares no último quadrimestre.

A UBS Manoel Rodrigues da Silva (Postão) contabilizou 23.371 procedimentos, entre exames laboratoriais, mamografia, acolhimento, Raio-X, eletrocardiograma e ultrassom.

Em apoio às Estratégias de Saúde da Família, a Prefeitura continua oferecendo 12 especialidades médicas na rede pública de saúde em Aparecida do Taboado, que juntas somaram 4.943 consultas realizadas no período, incluindo oftalmologia, ginecologia/obstetrícia, cardiologia, psiquiatria, ortopedia, pediatria, neurologia, neuropediatria, urologia, gastroenterologia, ultrassonografia e dermatologia. Os exames de média e alta complexidade totalizaram 3.371 realizações.

Para 2025, duas novas especialidades médicas iniciarão atendimento, sendo Pneumologista e Otorrinolaringologista.

Quanto ao SADIT, foram realizadas 892 consultas com Psicólogo, 2.769 com Nutricionista, 1.001 com Fonoaudiólogo, 720 com TO, 75 testes de linguinha, 62 testes de orelhinha e 8.672 com quatro Fisioterapeutas, totalizando 17.566 atendimentos.

Na área da odontologia, foram realizados 7.878 procedimentos em saúde bucal nas ESFs, mais 1.549 no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO ‘Dr. Leozório Rodrigues de Almeida Neto’. Destacando-se, que após a reforma do prédio que abriga o CEO, será instalado o Raio-X Panorâmico.

O CAPS – Tião Lapa registrou 6.749 atendimentos, entre acolhimentos, consultas médicas (psiquiatria), atendimentos domiciliares, oficina terapêutica, prática corporal, consultas médicas, entre outros.

Na Assistência Farmacêutica, o Município continuou a registrar números altos com a entrega de 830.525 medicamentos pactuados; 262.720 não pactuados; 65.961 medicamentos do componente especializado; 13.365 fraldas geriátricas; 5.320 medicamentos de ação judicial, 935 suplementos alimentares e 130 óculos de grau. Um destaque para a assistência farmacêutica, está sendo o atendimento por parte da Assistente Social Ana Paula, que no trimestre realizou 240 visitas, prestando atendimentos às famílias.

A Vigilância em Saúde também apresentou números que chamam a atenção. Foram registradas 72 fiscalizações de rotina; 48 emissões de licença sanitária; 160 castrações de cães e gatos machos; 80 castrações em animais fêmeas; 65 denúncias com apuração; 113 exames de Leishmaniose e 85 processos de eutanásia.

Já no Controle de Vetores foram contabilizadas 25.481 visitas em imóveis, mais um mutirão e 184 visitas em pontos estratégicos, com 0,90% de índice de infestação do Aedes Aegypti e 0,44% de infestação Aedes Albopictus; registrando 20 casos notificados. Vale destacar ainda que 24 toneladas de pneus foram recolhidas para reciclagem através do Ecoponto.

A secretaria de Saúde realizou neste quadrimestre diversas entregas e empréstimos, entres eles: entrega de 289 cilindros de oxigênio domiciliar, 3 empréstimos de fluxometros, 3 empréstimos de cadeiras de rodas, 4 empréstimos de cadeiras de banho e 2 empréstimos de cama hospitalar.

O setor de transporte fechou o quadrimestre com 982 viagens realizadas e 4.874 pacientes transportados para Campo Grande, Paranaíba, Barretos, Jales, Rio Preto, Três Lagoas e outras cidades.

FESAT – O que também chamou a atenção durante a prestação de contas foram os atendimentos realizados pela Fundação Estatal de Saúde – FESAT. Nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, o hospital registrou 627 internações, 566 ultrassons, 985 tomografias e 3.491 raio-X. Também foram realizados 98 partos, entre cesarianas (81) e partos normais (17); 488 cirurgias (eletivas gerais, urgência, emergência e pequenas cirurgias. O transporte de pacientes críticos para Campo Grande, Três Lagoas e Paranaíba, foi no total de 33.

Disse a secretária Daiane Pupin, que já está sendo ofertado ultrassom morfológico para gestante de alto risco. Para os bebês nascidos no município, está havendo o teste da linguinha e continuará com os já realizados (pézinho e orelhinha) e as próteses dentárias que são 30/mês.

Finalizando a audiência, devido à ausência do secretário de Fazenda e Planejamento Juner Cesar, os dados financeiros do setor de Saúde no terceiro quadrimestre (setembro a dezembro de 2024), foram apresentados pelo contador Marcelo Fiori. (Informações da Diretoria de Comunicação/Prefeitura de Aparecida do Taboado)