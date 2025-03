Bombeiros e policiais civis recebem homenagem por ocorrência envolvendo recém-nascido

Na manhã da quinta-feira (06/03), durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, o presidente Ber Galter e os demais vereadores entregaram uma Moção de Congratulações aos policiais civis e bombeiros do município, em reconhecimento ao trabalho exemplar realizado pelas equipes durante um resgate ocorrido no dia 25 de fevereiro deste ano.

A honraria foi entregue aos bombeiros Capitão José Raimundo dos Santos Neto, Subtenente Márcio Leandro Alves, 3º Sargento Douglas Silveira da Silva, Cabo Marcos Vinícius Lima Dias e Cabo Artur Jorge Aparecido Amorim Dias.

Presidente Ber e demais vereadores homenageiam os bombeiros (Foto: Sarah Protz/Assessoria)

Também receberam a moção os policiais civis, Delegado Dr. Vitor Gomes Giacomini, Investigadores Lucas Marcelino Alcântara de Oliveira, Jordão José da Silva e Renan Mattos Zanatti, e a Escrivã Juliana Corrêa Barrada.

O reconhecimento foi em virtude da rápida ação das equipes, que participaram do resgate e da elucidação do caso de um bebê recém-nascido encontrado em um terreno no Residencial Pantanal, em Aparecida do Taboado.

Conforme explicaram os vereadores, a tarde de 25 de fevereiro ficará marcada pela mobilização das forças de segurança. Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros encontraram o bebê com o cordão umbilical cortado, mas com sinais vitais estáveis.

Após os cuidados iniciais, o bebê foi transportado ao hospital, onde recebeu atendimento médico, tendo sua vida salva graças à atuação diligente dos profissionais.

Os parlamentares destacaram, também, o trabalho da Polícia Civil, que, de forma eficiente, conseguiu identificar a mãe do bebê e tomar as providências legais necessárias.

“O ato de salvar uma vida, especialmente a de um ser tão indefeso, reflete não apenas o compromisso com a missão de proteger a sociedade, mas também a nobreza de espírito que guia cada bombeiro em sua jornada diária de servir ao próximo, muitas vezes colocando a própria vida em risco”, afirmou o vereador Ber Galter.

Ao concluir, os autores da Moção destacaram que o heroísmo desses profissionais é um exemplo de humanidade e solidariedade, que inspira a comunidade e reforça a importância do trabalho incansável realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Civil.