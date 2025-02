Câmara realizou sessão ordinária encaminhando 23 indicações

Solicitações de moradores aos vereadores foram transformadas em indicações e apresentadas durante a sessão ordinária da Câmara de Aparecida do Taboado, na manhã desta segunda-feira (24/02).

Foram 23 proposições, que serão encaminhadas aos setores competentes para a tomada de providências.

Indicações

Vereador Matheus Costa (PP): extensão do ponto de embarque e desembarque de alunos universitários na Avenida Presidente Vargas, imediações do Hotel Império; transporte dos universitários aos sábados; instalação de câmeras de monitoramento em creches e escolas municipais.

Vereador Maurão (PSDB): abertura do canteiro central da Avenida Ajax Furquim Leite, que se encontra desalinhado com as ruas Kikue Yura, Alexandrina Marques de Oliveira, Gília Ramos Furquim, Juvêncio Marques de Oliveira e Joaquim Lucas de Oliveira; pavimentação asfáltica no Distrito Industrial IV “Wilques Alves de Queiroz”; construção de uma rotatória nas imediações do Frigorífico Belo Alimentos e da entrada do Distrito Industrial “Wilques Alves de Queiroz”, localizados na Rodovia MS 316, trecho que segue do trevo ao Anel Viário; recapeamento do asfalto da Rua José Moreira Falkine em toda a sua extensão, bem como a complementação do asfalto e a colocação de guias e sarjetas, até a rotatória do anel viário.

Vereador Pinduca (PP): abertura de vagas para estacionamento, sinalizadas, para veículos que transportem Pessoas com Deficiência (PCDs), Espectro Autista e Idosos, em todos os órgãos públicos e escolas; implantação de um sistema de escoamento de água, na Rua Olinda Maria de Menezes, em frente ao Supermercado Silva.

Vereador Jucleber Bim (PL): substituição das lâmpadas da rede de iluminação pública por lâmpadas de LED, na Rua Filogônio Ferreira Filó.

Vereadora Cláudia Padim (PL): construção de Praça de esporte, com acessibilidade e sustentabilidade, no bairro Santa Maria.

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): limpeza da área pública, localizada na Rua Pará, bairro Vila Militar; campanha de consulta oftalmológica, aos estudantes das escolas municipais e estaduais.

Vereador Gilsinho do Binega (PRD): construção de pista de caminhada e arborização junto ao canteiro central da Avenida Ajax Ramos Furquim; construção de ciclovia na extensão da Avenida da Saudade, no trecho que segue do semáforo até a região do cemitério municipal; criação da Secretaria Municipal de Habitação.

Vereadora Drª Amanda Tolentino (PP): agilidade nos resultados dos exames de mamografia.

Vereadoras Cláudia Padim (PL) e Patrícia da Saúde (PSD): construção de acostamento com ciclovia para ciclistas e pedestres na Avenida Orlando Mascarenhas Pereira; instalação de playground e arborização do canteiro na Avenida da Saudade, no Jardim das Flores, em frente ao cemitério municipal.

Vereadores Claudia Padim (PL) e Pinduca (PP): elaboração de projeto para a implantação de sistema de drenagem nos Bairros Jardim Imperial I e II; implantação, elaboração de projeto, bem como a viabilização de recursos, para a execução de serviços de infraestrutura (rede coletora de esgoto) e sistema de drenagem no Bairro Jardim Wilson Lucas de Oliveira I e II.

Vereadores Drª Amanda Tolentino (PP) e Marcelo Jardineiro (PSD): construção de lombada, sinalizada, na Avenida Porto Taboado, região Vila Glória.

Vereadores Marcelo Jardineiro (PSD) e Pinduca (PP): pavimentação asfáltica e drenagem nas Ruas Piauí e Dois de Janeiro, localizadas no bairro Chácara Boa Vista.

O vereador Ber Galter (PSDB), presidente da Casa de Leis, anunciou ao final dos trabalhos, que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de março, quinta-feira, em virtude do feriado de Carnaval.