Crefito autua clínica por exercício ilegal da profissão

A fiscalização do Crefito (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupaciona) autuou uma clínica, em Aparecida do Taboado, e elaborou boletim de ocorrência de exercício ilegal da profissão. O local estava oferecendo serviços de terapia ocupacional sem um profissional habilitado para o exercício da profissão e ainda não possui inscrição no conselho regional. O fato ocorreu na terça-feira (22).

A equipe do Defis (Departamento de Fiscalização) do Crefito, realiza a fiscalização em órgãos públicos, empresas, consultórios, hospitais, clinicas, instituições de ensino superior e também atendem as denúncias que chegam ao Conselho quanto ao exercício ilegal da profissão, como ocorreu em Aparecida do Taboado. Segundo a escrivã de Policia Civil, Zilda Zerlanti, o conselho atuou após receber denúncia anônima.