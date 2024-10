Lar dos Idosos: Almoço beneficente vai sortear 27 mil reais

O Lar dos idosos Vicente Marques de Queiróz é um lugar que possui infraestrutura adequada e profissionais qualificados para cuidar e promover o bem-estar daqueles que possuem mais idade, sejam eles dependentes ou independentes. O lar funciona como uma instituição voltada para o cuidado dos idosos, podendo contar sempre com a ajuda de profissionais qualificados para atendê-los a qualquer momento.

O lar em Aparecida do Taboado (MS) oferece atendimento ininterrupto, são cinco refeições diárias (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e ceia) e conta com 14 colaboradores. São atendidas mais de 40 pessoas e existe uma lista de espera.

Almoço beneficente

O Lar Vicente Marques de Queiroz está comercializando as cartelas para o almoço beneficente que será realizado no dia 17 de novembro, às 12horas, no clube AVA (Associação dos Veteranos Aparecidenses). Será servido o tradicional churrasco, com serviço de bar e música ao vivo com Alcélio e Márcia.

As cartelas estão sendo vendidas no valor de R$ 400,00 e tem direito ao ingresso para duas pessoas. As vendas são limitadas, apenas 200 unidades e segundo a Assistente Social do Lar, Renata Fernandes, restam cerca de 48 cartelas. Serão sorteados R$27.000,00 divididos em cinco prêmios no valor de R$1.000,00 e a recompensa principal de R$22.000,00.

Como ajudar?

Para fazer parte dos apoiadores do Lar dos Idosos os interessados podem procurar diretamente a entidade ou manter contato: (67) 98178-9392 pix.