Ernesto Rodrigues implementará proibição do uso de celulares para seus 1.400 Alunos

As aulas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul começam na próxima segunda-feira (17/02), e trazem uma importante mudança para os estudantes: a aplicação da lei federal que proíbe o uso de celulares dentro das escolas.

Em Aparecida do Taboado, a Escola Estadual Ernesto Rodrigues, a maior do município, irá receber 1.400 alunos matriculados para o Ano Letivo de 2025, e a nova regra será rigorosamente seguida.

O diretor da instituição, Mauro Timpurim, que está há 43 anos na área da educação, anunciou a implementação da normativa, destacando que os alunos que desrespeitarem a proibição estarão sujeitos às punições previstas em lei.

Timpurim acredita que a medida deveria ter sido adotada mais cedo, considerando que o uso excessivo de celulares tem gerado distração e desinteresse por parte dos estudantes, comprometendo o aprendizado.

No dia 6 de fevereiro, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou a Resolução/SED nº 4.388 no Diário Oficial, regulamentando a proibição do uso de celulares nas escolas da Rede Estadual de Ensino.

Essa medida está em conformidade com a Lei Federal nº 15.100/2025, que impõe restrições ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis durante o período letivo, incluindo aulas, recreios e intervalos.

A nova normativa tem como objetivo proporcionar um ambiente escolar mais focado no aprendizado e na convivência saudável, além de incentivar a interação direta entre alunos e professores.

A expectativa é que a proibição contribua para um aumento no rendimento escolar e melhore o bem-estar dos estudantes.

