Escola Georgina de Oliveira Rocha seguirá rigorosamente lei sobre uso de celulares

Em entrevista ao RCN Notícias da Rádio Cultura FM, realizada na quarta-feira (12/02), o diretor da Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha, Jadir Moreira Júnior, afirmou que a unidade cumprirá à risca a legislação que proíbe o uso de celulares no ambiente escolar.

No dia 6 de fevereiro, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, publicou no Diário Oficial n. 11.737 a Resolução/SED n. 4.388 sobre a proibição do uso de celulares nas escolas da REE/MS (Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul).

Essa medida está alinhada à nova Lei Federal nº 15.100/2025, que estabelece restrições ao uso de aparelhos eletrônicos portáteis por estudantes durante as aulas, recreios e intervalos.

A medida visa garantir um ambiente mais focado no aprendizado e bem-estar dos alunos.

A lei foi mencionada por Jadir como um dos pilares para manter a disciplina e o foco durante o período letivo. A normativa também prevê que a utilização dos dispositivos é permitida apenas em casos excepcionais, mediante autorização da direção escolar.

Jadir também destacou que a Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha iniciará o ano letivo de 2025 com 830 alunos matriculados, com aulas previstas para começar na próxima segunda-feira (17). Além dessa unidade, o município de Aparecida do Taboado conta com outras duas escolas estaduais: Frei Vital de Garibaldi e Ernesto Rodrigues, que juntas atendem cerca de 2 mil alunos.

Durante a entrevista, o diretor aproveitou para informar que algumas turmas começarão o ano letivo em salas adaptadas, como a biblioteca da escola, enquanto são finalizadas as obras de ampliação da unidade. As reformas estão em fase final e devem proporcionar um ambiente ainda mais adequado para o aprendizado dos estudantes. Assista à entrevista do diretor, no RCN Notícias: