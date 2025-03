Multidão prestigia a primeira noite do APT Folia 2025

O APT Folia 2025 foi oficialmente aberto na noite deste sábado (01/03), em grande estilo, com uma multidão prestigiando as atrações que agitaram a festa no Recinto da Festa do Peão, em Aparecida do Taboado.

O público curtiu uma noite de muita música e animação, com performances de DJs renomados e bandas de destaque.

Bandas e DJs abriram o APT Folia 2020 (Foto: DICOM/Prefeitura)

A abertura contou com os sets eletrônicos dos DJs Samuka e Ana Quim, que animaram o público com seu som vibrante.

Além deles, o Grupo Abre Alas Tabado e a Banda Santa Ifigênia também marcaram presença, garantindo uma mistura de ritmos que empolgou todos os presentes.

O ponto alto da noite ficou por conta da atração nacional, a Banda Djavú, que fez o público dançar até a madrugada com seus sucessos contagiantes.

Autoridades municipais e Grupo Abre Alas Taboado (Foto: DICOM/Prefeitura)

Domingo de Folia com Matiné e Art Popular

A folia carnavalesca continua neste domingo (02), com o tradicional evento de matiné começando às 15h (horário de Brasília). A festa será animada pela Banda Chatô Kids, pela dupla de palhaços Catxupi & Maionezi e pelo Grupo Abre Alas Taboado, prometendo muita diversão para toda a família.

A noite será encerrada em grande estilo com o show do Grupo Art Popular, um dos maiores nomes do pagode nacional, que subirá ao palco para animar os foliões até altas horas, e pelo DJ Zinegaly.

Com uma programação cheia de atrações de peso, o APT Folia 2025 promete ser um dos maiores carnavais da região, reunindo pessoas de todas as idades para celebrar a alegria e a tradição do carnaval.