Município terá no sábado o Dia D de vacinação contra a gripe

Aparecida do Taboado recebe neste sábado (12/04), o Dia D de vacinação contra a gripe (influenza). A ação será realizada em todas as unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do município, com atendimento gratuito à população das 8h às 16h.

A mobilização faz parte da campanha nacional de imunização, que começou no último dia 7 de abril, com o objetivo de proteger os moradores contra o vírus da influenza, responsável por infecções respiratórias que podem evoluir para casos graves — especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina contra a gripe é uma das formas mais eficazes de prevenção, ajudando a reduzir internações e complicações causadas pelo vírus, além de aliviar a pressão sobre o sistema de saúde.

Grupos prioritários

Embora a vacinação esteja disponível para toda a população, alguns grupos são considerados prioritários por estarem mais expostos ou serem mais suscetíveis a complicações. São eles:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Idosos a partir de 60 anos

Gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto)

Profissionais da saúde

Professores do ensino básico e superior

Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Indivíduos com doenças crônicas ou outras condições clínicas especiais

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário (urbano e de longa distância)

Trabalhadores portuários

Funcionários dos Correios

A orientação é que essas pessoas procurem uma unidade de saúde, já que a vacina tem caráter preventivo e é aplicada anualmente, com atualização das cepas virais.

Locais de vacinação no Dia D

Confira as unidades ESF de Aparecida do Taboado que estarão abertas neste sábado:

ESF Central

ESF São Jerônimo

ESF Jardim do Lago

ESF Vila Pereira

ESF Vila Barbosa

ESF Jardim das Flores

ESF Ranchos

ESF Rural

A Secretaria reforça que é importante levar um documento com foto, a caderneta de vacinação (se houver) e, no caso dos grupos prioritários, algum comprovante que ateste a condição (como laudos, carteirinhas profissionais ou documentos específicos).

Prevenção salva vidas

Com a chegada do outono e a aproximação do inverno, as doenças respiratórias tendem a aumentar. A vacinação é uma medida simples, segura e gratuita que ajuda a proteger a comunidade como um todo — especialmente crianças, idosos e pessoas com a saúde mais fragilizada.