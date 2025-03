Pane em transformador causa interrupção no abastecimento de água, informa Sanesul

A população de Aparecida do Taboado foi pega de surpresa com a interrupção no abastecimento de água desde a manhã desta sexta-feira (14/03). Milhares de consumidores, sem informações sobre o ocorrido, enfrentam transtornos ao longo de todo o dia.

Em busca de esclarecimentos, o Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM entrou em contato com a Sanesul. O gerente Regional interino, Marcelo Malheiros, enviou uma nota à emissora nesta noite, oferecendo explicações à comunidade.

Em sua comunicação, Malheiros recomendou à população a contenção no consumo de água, uma vez que ainda não há previsão para a normalização do fornecimento. A Sanesul continua monitorando a situação e promete atualizações assim que houver novos detalhes sobre o restabelecimento do serviço.

Nota da Gerência Regional da Sanesul

Na metade do período da manhã de hoje (14), a bomba do poço parou de funcionar. O técnico da EBS Águas, responsável pelo poço, solicitou os serviços da Enegisa que disse que o problema seria interno, ou seja, do transformador até o quadro de energia da bomba. Após vários testes, a Energisa foi acionada novamente e mais uma vez eles disseram que a energia estava chegando no transformador. Depois de inúmeras tentativas o transformador será substituído, mas isso será somente no sábado (15). A diretoria da Sanesul está adotando todas as providências para solucionar o problema, e estes serviços são terceirizados, a EBS (Empresa Brasileira de Saneamento). A diretoria não tem como precisar o tempo que será necessário para reparar os problemas na bomba. Sendo assim, a empresa também não tem a previsão do horário que o abastecimento de água será normalizado em Aparecida do Taboado (MS).

Marcos Malheiros

Gerente Regional Interino.