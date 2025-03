Para conter o Aedes aegypti, Saúde vai às escolas para mobilizar alunos

O boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (14/02) pela Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado trouxe dados preocupantes sobre o avanço das arboviroses na cidade.

Em 2025, já foram registrados 203 casos confirmados de dengue. Além disso, outros 56 exames estão aguardando os resultados laboratoriais.

A situação também envolve a chikungunya, com 3 casos diagnosticados, e 1 ainda aguardando confirmação. Quanto à zika, não há registros oficiais, mas 1 caso está em investigação.

Todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, e as autoridades municipais seguem intensificando as medidas de combate à proliferação do vetor.

A Vigilância Epidemiológica continua com as visitas de rotina a residências, comércios e terrenos baldios, além da aplicação do fumacê para reduzir a população do mosquito. Em paralelo, segue a campanha de vacinação contra a dengue, direcionada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas unidades de saúde.

Uma nova estratégia de prevenção foi recentemente adotada, com foco na mobilização da comunidade escolar. A iniciativa visa ampliar os cuidados domésticos e reforçar a eliminação de focos do Aedes aegypti.

Agentes de endemias estiveram, na quinta-feira (13/03), na Escola Municipal João Alves Lara e na Estadual Frei Vital de Garibaldi.

Nesta quarta-feira (18), as visitas ocorreram na Escola Municipal João Chama pela manhã e na Escola Municipal João Luiz Pereira no período da tarde.

Nas visitas, os agentes conscientizam alunos, professores e funcionários sobre o ciclo de vida do mosquito, a importância da inspeção diária dos quintais e as medidas de prevenção. Além disso, foram distribuídos panfletos educativos, abordando os sintomas das doenças, as formas de prevenção e destacando a urgência do combate à proliferação do mosquito, por meio da eliminação de seus focos de reprodução.

O esforço conjunto de autoridades de saúde e da comunidade escolar é essencial para combater a disseminação dessas doenças, protegendo a população e evitando novos casos.