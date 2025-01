PROCON APT alerta consumidores para anúncios de vendas em redes sociais

A agência do Procon em Aparecida do Taboado emitiu uma nota à população no site da prefeitura, alertando para um golpe sobre venda de veículos em anúncios que circulam pelas redes sociais, especialmente pela plataforma Facebook.

Carla Lima, coordenadora do Procon APT, colocou a unidade à disposição dos consumidores para orientação.

Nota

Nos últimos tempos, muitos consumidores têm procurado o Procon APT “Vereador Ivair Garrido Aydar”, devido a uma situação preocupante.



Ao navegar nas redes sociais, especialmente no Facebook, os consumidores se deparam com anúncios de veículos a preços significativamente inferiores aos praticados no mercado. Ao clicar nesses anúncios, eles são redirecionados para o WhatsApp, onde iniciam uma conversa por áudio com uma atendente extremamente cordial.



Durante a conversa, a atendente informa que, para adquirir o veículo desejado, o consumidor precisa efetuar um pagamento inicial que geralmente varia entre R$ 1.500,00 e R$ 3.000,00. Ela promete que o veículo será entregue em até 7 dias no endereço indicado.



Confiando na boa-fé da atendente, muitos consumidores acabam fornecendo informações pessoais, assinando contratos sem lê-los e transferindo a quantia solicitada.



No entanto, após o prazo de 7 dias, sem a entrega do veículo conforme prometido, esses consumidores recorrem ao Procon em busca da devolução do valor pago. Ao analisar a documentação, o Procon descobre que o contrato assinado não se tratava de uma compra e venda de veículo, mas sim de um contrato com uma empresa de assessoria, que ofereceria ajuda para encontrar um financiamento.



É importante ressaltar que, ao serem orientados a registrar um Boletim de Ocorrência e notificar a empresa envolvida, a chance de reaver o dinheiro é mínima, já que se trata de um golpe. Além disso, ao tentarem contatar o número de WhatsApp utilizado para a conversa com a “atendente educada”, descobrem que esse número não está mais ativo.



Diante desse cenário, o Procon APT alerta os consumidores de Aparecida para que sejam cautelosos e desconfiem de propagandas que apresentem preços muito abaixo do valor de mercado. A precaução é fundamental quando se trata de anúncios na internet.

