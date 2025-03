Sanesul normaliza abastecimento parcialmente, enquanto faz conserto em bomba do poço principal

A Sanesul já está trabalhando para restabelecer o fornecimento da água para toda a cidade de Aparecida do Taboado. Em nota enviada nesta tarde de sábado (15/03), a empresa anuncia que instalou uma bomba provisória para voltar a abastecer parte dos consumidores, ao mesmo tempo em que conserta a bomba do poço principal, para que normalizar os serviços para todos os moradores.

Aparecida do Taboado sofre com a interrupção no abastecimento de água, desde que o problema elétrico na bomba foi constatado na manhã da sexta-feira (14/03).

Nota da Sanesul

A Sanesul, empresa responsável pelo abastecimento de água em Aparecida do Taboado, informa que, devido a um incidente técnico elétrico ocorrido no sistema de captação de água, o poço principal da cidade teve um equipamento danificado, o que resultou na interrupção temporária no fornecimento de água.

Imediatamente após o ocorrido, nossa equipe técnica iniciou os trabalhos de reparo para substituir o equipamento danificado e restabelecer o abastecimento de forma contínua e segura para toda a população. Entendemos a gravidade da situação e estamos empenhados em realizar o conserto com a maior rapidez possível.

Neste momento, a equipe está restabelecendo parte do abastecimento com ajuda de outra bomba de água, de forma provisória, até que o serviço no poço principal seja concluído.

Pedimos a compreensão e colaboração de todos, pois estamos lidando com uma situação emergencial. Sabemos dos transtornos que a falta d’água pode causar e garantimos que estamos fazendo todo o possível para resolver o problema com a máxima urgência.

Agradecemos pela paciência e apoio da comunidade neste momento. Continuaremos informando sobre o progresso dos trabalhos e a previsão para o retorno completo do abastecimento.