Arborizar é preciso

Bem vinda a iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental do MS – o IDSEAMS, que entre suas finalidades apresentou proposta para plantar 10 mil árvores em Três Lagoas. Embora, a pretensão dos promotores da iniciativa seja a de início imediato do plantio de árvores, também, é de interesse de todos o anúncio de quais tipos de árvore serão plantadas para o melhor sombreamento da cidade. E certo que essa medida visa amenizar os efeitos das elevadas temperaturas que incomodam todos e a melhorar a qualidade do ar na cidade.

O fato é que a proposta desse projeto deve ser mais detalhada publicamente, mesmo contando de pronto com a adesão de 25 entidades da sociedade civil. Esse projeto ambiental intitulado “Donos do Futuro”, tem previsão de lançamento para a próxima terça feira, 10 de setembro. E, certamente, espera-se que informe de onde virão as dez mil mudas e quais serão as áreas do perímetro urbano que deverão ser arborizadas, assim como qual será o prazo para o plantio dessas árvores. E mais, como estas árvores serão preservadas depois de plantadas. Quem se incumbirá em regá-las diariamente e adubá-las para que vicejem e alcancem vida própria? Haverá convocação de voluntários e uma agenda diária de acompanhamento e manutenção dessas árvores para que elas não morram? Qual será a participação da prefeitura nessa inciativa?

Enfim, é indiscutível que essa iniciativa é mais do que louvável, mas é necessário que se preveja os contratempos para a sua execução, de modo que ao seu final dê certo. A constituição de uma equipe técnica que deverá numerar e acompanhar o crescimento das árvores plantadas é de relevante importância, pois permitira o acompanhamento do desenvolvimento de cada árvore garantindo que estão à salvo das adversidades climáticas, além da falta de água, instalando-se, inclusive, grades de proteção para colocá-las à salvo de predadores. Também, será necessário, efetuar adubação eficiente para que cresçam com vigor e bonitas.

A participação na vida da cidade das entidades que estão aderindo a essa proposta é mais do que salutar, considerando-se que visa a promoção da melhoria da qualidade do nosso meio ambiente. O desequilíbrio ambiental que hoje se constata em todos os recantos, coloca o planeta em estado de alerta. Deve e precisa ser combatido para a preservação de nossas florestas, assim como o uso adequado de nossos mananciais e do permanente combate aos predadores que desmatam vastas áreas sob a alegação de que é preciso produzir mais no campo, explorá-lo até onde der, sem levar em conta os efeitos devastadores do fogo, que faz arder a terra benfazeja.

É preciso conter a ação predatória, sob pena de ao chegarmos na metade do século 21 e nos depararmos com o nosso meio ambiente devastado irremediavelmente afetando nossas vidas e colocando em risco o bem estar de gerações futuras, além da nossa flora, fauna e mananciais hídricos fontes de vida. Por isso, é preciso arborizar. Essa inciativa deve ser apoiada por todos os segmentos da sociedade civil organizada, porém se impõe para o sucesso desse projeto, que haja um amplo planejamento e acompanhamento por técnicos e especialistas em cuidar árvores – os arboristas, além de se convocar as indústrias de celulose e fornecedores de mudas de eucalipto aqui instaladas para essa empreitada, considerando seus vastos conhecimentos em plantio de eucalipto e dos efeitos que proporcionam a preservação de suas florestas.