Sucessão em empresas familiares: continuidade ou ruptura?

A sucessão é um é um dos momentos mais sensíveis na trajetória de uma empresa ou grupo empresarial. Trata-se de um teste de maturidade da governança e da estrutura organizacional.

Segundo levantamento do IBGE, em parceria com o Sebrae, 90% das empresas brasileiras são familiares, mas apenas 30% chegam à segunda geração e menos de 15% alcançam a terceira. Estes números podem variar dependendo de quem e de como a pesquisa é feita, mas em todas elas, o grau de mortalidade é extremamente significativo.

Essa alta taxa de mortalidade empresarial, diferentemente do que se imagina, não está só atrelada ao desempenho operacional ou dificuldades enfrentadas pelo mercado, muitas vezes, está relacionada à ausência de um planejamento sucessório estruturado e à falta de regras claras para a gestão compartilhada entre sócios.

Muitas são as variáveis que definem o sucesso ou fracasso no momento da troca de bastão ou falecimento de um controlador. Gostaria de destacar, no aspecto jurídico, a importância do papel da estrutura de holdings, que mesmo sendo um excelente veículo, se não for acompanhada de um processo de governança estruturado, poderá não ser suficiente para garantir o futuro das organizações.

Disputas judiciais entre os fundadores e seus herdeiros pelo controle de uma holding não são raras, o que evidencia como a falta de um planejamento sucessório adequado e de uma governança bem definida pode levar a conflitos internos que ameaçam a continuidade dos negócios.

A transferência de participações societárias para uma nova geração, sem critérios claros e alinhamento entre as partes, pode resultar em litígios prolongados e na paralisação de decisões estratégicas essenciais para uma empresa.

Quando a governança é negligenciada, abrem-se espaços para disputas internas, decisões desalinhadas com os interesses estratégicos da empresa e até interrupções operacionais.