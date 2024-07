Zé Neto mostra recuperação de pneumonia

O cantor sertanejo Zé Neto compartilhou com os fãs a recuperação de uma pneumonia. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o sertanejo aparece fazendo nebulização e compartilhou a mensagem “Domingou na presença de Deus

Diagnosticado com pneumonia bacteriana, Zé Neto foi obrigado a cancelar seus shows e se dedicar à recuperação. Em uma declaração divulgada no Instagram, a equipe do cantor informou que ele precisará ficar afastado dos palcos, causando um climão entre os fãs que aguardavam suas apresentações. “Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto”, informaram.