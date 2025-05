Transporte público de Três Lagoas estreia ônibus com ar-condicionado e wi-fi gratuito

A chegada da nova frota de ônibus em Três Lagoas marca o início de uma fase que promete mudar a relação da população com o transporte público da cidade. Em entrevista ao programa Microfone Aberto, o secretário municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Osmar Dias, explicou os principais pontos do novo modelo de operação, que entrou em vigor com gratuidade na primeira semana para incentivar o uso e ajudar no mapeamento da demanda real.

“A gente estudou o que é feito em grandes cidades e adaptou para a realidade de Três Lagoas. Isso não é milagre, é resultado de anos de planejamento”, afirmou o secretário. Segundo ele, a meta é oferecer conforto aos passageiros, com veículos climatizados, acesso à internet e rotas ampliadas — incluindo o distrito de Arapuá, que passou a contar com atendimento aos sábados, algo muito solicitado por moradores.

O contrato firmado com a nova empresa, com valor de R$ 78 milhões e validade de 15 anos, também prevê obrigações além da circulação dos ônibus. A concessionária é responsável pela comunicação com os usuários, melhorias nos pontos de embarque e desenvolvimento de um aplicativo com informações em tempo real sobre horários, linhas e localização dos veículos.

“Nesse novo modelo, a empresa precisa investir em estrutura. Vai reformar e construir novos pontos de ônibus e poderá, em contrapartida, explorar comercialmente esses espaços. Mas é importante também que a população nos ajude a conservar. Muitos pontos que reformamos no ano passado já foram depredados”, alertou Osmar.

A reestruturação também prevê aumento de linhas e a possibilidade de funcionamento aos domingos, com rotas direcionadas a locais como o shopping. Atualmente, dez veículos estão operando, sendo dois de reserva, mas o número de linhas ainda está em ajuste, conforme o estudo de demanda nos bairros.

Segundo o secretário, em regiões onde há baixa procura, os ônibus serão realocados para áreas mais movimentadas.

Outro destaque da nova fase é a criação de uma figura chamada “verificador independente“, que fará a fiscalização dos serviços prestados junto à Prefeitura. Se a empresa não atingir os padrões exigidos, poderá sofrer descontos no repasse mensal.

“A cobrança será diária. Já temos fiscais designados para acompanhar os ônibus e garantir que a empresa entregue o que prometeu”, garantiu Osmar Dias.

Questionado se o modelo adotado em Três Lagoas poderia ser replicado na capital, o secretário apontou que é possível sim, desde que haja vontade política e planejamento. “Com adaptações e investimento proporcional, dá para fazer até mais em cidades maiores”, disse.

A população poderá acompanhar todas as mudanças e interagir com a gestão por meio do aplicativo que será lançado em breve, incluindo sugestões e críticas. Para Osmar Dias, esse contato direto com o usuário é essencial para manter a qualidade do serviço.

“Queremos que as pessoas voltem a confiar no transporte coletivo e que ele se torne uma opção real no dia a dia dos três-lagoenses”.

Confira a entrevista na íntegra: