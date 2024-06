Zezé di Camargo falha em show e causa climão

Zezé di Camargo, é um dos maiores ícones da música sertaneja no país, o cantor voltou a enfrentar dificuldades vocais que têm repercutido negativamente. Um vídeo do cantor tem ganhado as redes sociais durante a celebração dos 149 anos da cidade de Água Branca, em Alagoas.

Esta não é a primeira vez que Zezé di Camargo enfrenta dificuldades vocais. Em 2007, ele passou por uma cirurgia após o rompimento de um cisto congênito nas cordas vocais. Apesar da recuperação, falhas em apresentações ao vivo têm se tornado recorrentes.

“Falha, todos nós profissionais temos um dia. Quantas vezes um jogador profissional erra um pênalti, um goleiro toma um frango e, nem por isso, tem que parar de jogar”, explicou o cantor.