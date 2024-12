2024: Um ano de extremos climáticos e avanços ambientais no Brasil

O ano de 2024 foi marcado por uma dualidade no campo ambiental: enquanto desastres naturais e mudanças climáticas pressionaram regiões vulneráveis, avanços importantes nas políticas públicas e no saneamento básico trouxeram perspectivas de melhoria.

Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (30), Fernando Garayo comentou que no lado negativo, eventos climáticos extremos deixaram sua marca. As enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram milhares de pessoas, e os incêndios no Pantanal, que contabilizaram mais de 30 mil focos, ilustraram os impactos diretos das mudanças climáticas.

Os danos à fauna e flora pantaneiras foram devastadores, ameaçando o equilíbrio ecológico da região.

Confira a coluna na íntegra: