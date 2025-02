A importância da atuação do advogado na compra e venda de propriedades rurais

A compra e venda de propriedades rurais ocorre com frequência em Mato Grosso do Sul, estado conhecido pela potência da produção agrícola. Porém, durante o processo, é necessária a supervisão de uma assessoria jurídica para garantir mais segurança. Para explicar detalhes importantes da negociação, como a elaboração do contrato, aspectos tributários e o acompanhamento, Carlos Batalha, do escritório Lima e Pegolo Advogados, participou do quadro CBN Explicando Direito desta quinta-feira (27).

“A palavra-chave para quem pensa em comprar ou vender uma propriedade rural é o planejamento. Aí entra o trabalho dos corretores de imóveis rurais, que facilitam nossa atuação ao fornecer todas as informações sobre o local. Nossa assessoria jurídica vem para complementar esse trabalho, trazendo segurança jurídica e, muitas vezes, viabilizando o negócio para os nossos produtores“, explicou Batalha.

Confira mais informações na entrevista completa: