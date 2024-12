AACC/MS promove feirão com produtos variados e preços baixos

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS), em parceria com a Cidade dos Meninos, deu início ao Super Feirão da Receita Federal. O evento, que acontece na Avenida Ernesto Geisel, 3475, oferece uma oportunidade única para quem busca produtos novos com preços abaixo do mercado.

Entre as opções disponíveis estão brinquedos, eletrônicos, ferramentas, malas e utensílios domésticos, entre outros itens.

A iniciativa não apenas proporciona economia, especialmente para as compras de Natal, mas também apoia causas sociais importantes. A renda obtida será dividida igualmente entre as duas instituições organizadoras: a AACC/MS, que presta suporte integral a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, e a Cidade dos Meninos, que promove formação profissional para jovens de 14 a 18 anos.

Mais do que compras

Além dos produtos do feirão, quem passar pelo local poderá aproveitar descontos no Bazar e Brechó da AACC/MS, com 50% de desconto para compras acima de três peças. O pagamento pode ser feito via PIX, dinheiro, cartão de débito ou crédito, com possibilidade de parcelamento para valores acima de R$ 100.

A presidente da AACC/MS, Mirian Comparin Correa, destaca que o evento vai além da economia. “Quem participa do feirão não está apenas comprando produtos com preços acessíveis, mas também ajudando a transformar vidas. É uma forma de unir solidariedade e consumo consciente”, afirma.

Organização e dicas para o público

Com a expectativa de grande público, a organização recomenda que os participantes cheguem cedo e levem itens como água, protetor solar e chapéus para se protegerem do calor. A demanda elevada pode gerar filas, mas a estrutura foi pensada para acomodar o público ao longo dos três dias de evento.

Destinação dos recursos

Os recursos arrecadados pela AACC/MS serão usados para cobrir despesas mensais de manutenção, que incluem contas de água, energia, combustível, alimentação, e aquisição de medicamentos e exames não fornecidos pelo SUS. A instituição também planeja realizar uma reforma completa na Casa de Apoio, buscando oferecer mais conforto às famílias assistidas.

Já a Cidade dos Meninos utilizará os valores para continuar investindo na qualificação profissional dos jovens atendidos, contribuindo para sua inserção no mercado de trabalho.

Serviço

Super Feirão da Receita Federal – AACC/MS e Cidade dos Meninos

Data: 10, 11 e 12 de dezembro

10, 11 e 12 de dezembro Horário: das 8h às 17h

das 8h às 17h Local: Avenida Ernesto Geisel, 3475

Avenida Ernesto Geisel, 3475 Informações: (67) 3322-8000

*Com informações da AACC/MS