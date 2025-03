Abate de suínos bate recorde em MS, e setor pecuário segue em alta no estado

Mato Grosso do Sul registrou um novo recorde no abate de suínos em 2024, alcançando 2,78 milhões de cabeças, um crescimento de 2,36% em relação a 2023. O estado se mantém como um dos principais produtores do país e ocupa a sétima posição no ranking nacional.

No último trimestre de 2024, apesar da queda de 5,3% em relação ao trimestre anterior, houve um aumento de 13,7% comparado ao mesmo período de 2023.

O setor pecuário do estado também teve um ano positivo no abate de bovinos e frangos. O número de bovinos abatidos cresceu 13,8% em relação ao ano anterior, chegando a 3,77 milhões de cabeças, o maior volume desde 2014.

Com isso, Mato Grosso do Sul segue como o quarto maior abatedor de bovinos do Brasil, com 9,6% de participação nacional.

No segmento de frangos, o estado registrou o abate de 183,1 milhões de cabeças, um aumento de 4,07% em relação a 2023, consolidando-se como o oitavo maior produtor do país.

Além do crescimento no abate, a produção de ovos de galinha também teve uma alta expressiva de 29,7%, atingindo a marca de 100 milhões de dúzias em 2024. Já a aquisição de couro pelos curtumes sul-mato-grossenses cresceu 11,1% no último trimestre do ano em comparação com o mesmo período de 2023.

*Com informações do IBGE