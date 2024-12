Aberturas de sol e chuva marcam a quinta-feira em MS

A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, além de possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Pontualmente, podem ocorrer precipitações mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e, eventualmente, queda de granizo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 69 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. Nessas regiões — Leste, Centro-Norte e Sudoeste do estado —, o acumulado de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora ou atingir até 50 milímetros por dia. As rajadas de vento podem alcançar velocidades de até 60 quilômetros por hora.

Essa condição meteorológica é resultado do avanço de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico, na altura do litoral da região Sul do país. Além disso, o transporte de calor e umidade contribui para a formação de instabilidades.