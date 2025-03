Acidentes de trabalho aumentam em MS e atingem principalmente jovens de 20 a 29 anos

O número de acidentes de trabalho voltou a crescer em Mato Grosso do Sul. Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o estado registrou aproximadamente 10 mil casos nos anos de 2021 e 2022. Em 2023, último ano com dados consolidados, esse número saltou para 11.527 ocorrências.



A faixa etária mais atingida é a de jovens entre 20 e 29 anos, com mais de 3.700 registros apenas nesse grupo. O dado acende um alerta sobre a falta de percepção de risco entre os trabalhadores mais novos, como explica o engenheiro de segurança do trabalho Albertoni Martins, que atua na área há mais de 25 anos.

“O jovem quer testar os equipamentos e as atividades sem perceber o risco. Eles ainda não passaram por investigações de acidente e acabam aprendendo na prática, quando erram. Isso mostra uma grande carência de formação de base”, pontua.

De acordo com o Ministério da Saúde, 83 trabalhadores morreram em acidentes de trabalho em Mato Grosso do Sul no ano passado. Cinco dessas mortes foram causadas por descarga elétrica.